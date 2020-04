F1, Mondiale 2020: Liberty Media non esclude la possibilità della cancellazione dell’intera stagione (Di domenica 26 aprile 2020) Sono davvero molte le ipotesi sul tavolo sull’inizio del Mondiale 2020 di F1. La pandemia in corso ha letteralmente sconvolto i piani del Circus e si è assistito a una serie di annullamenti, con la speranza di recuperare più avanti alcuni di questi weekend. Negli ultimi giorni molti degli addetti ai lavori hanno espresso un’idea molto chiara, ovvero quella di una ripresa a porte chiuse dal GP d’Austria il 5 luglio. Vi potrebbe essere anche la possibilità di un doppio appuntamento a Spielberg nel weekend successivo. Tuttavia Liberty Media, gruppo che gestisce la F1, deve fare i conti anche con l’eventualità peggiore, ovvero quella di una cancellazione dell’intera stagione. Lo ha detto chiaramente l’amministratore delegato del colosso americano delle telecomunicazioni Greg Maffei che, intervenendo nel corso di una conference ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2020 : Remco Evenepoel conferma la presenza. Obiettivi Corsa Rosa e Mondiale per il belga

25 aprile 2020 - il bunker di piazza Grandi a Milano apre per un tour virtuale. Il ricordo di chi ci è stato durante la Seconda Guerra Mondiale : “Quegli attimi non posso dimenticarli”

Giornata mondiale del libro 2020 : i consigli della Redazione di Termometro Politico (Di domenica 26 aprile 2020) Sono davvero molte le ipotesi sul tavolo sull’inizio deldi F1. La pandemia in corso ha letteralmente sconvolto i piani del Circus e si è assistito a una serie di annullamenti, con la speranza di recuperare più avanti alcuni di questi weekend. Negli ultimi giorni molti degli addetti ai lavori hanno espresso un’idea molto chiara, ovvero quella di una ripresa a porte chiuse dal GP d’Austria il 5 luglio. Vi potrebbe essere anche la possibilità di un doppio appuntamento a Spielberg nel weekend successivo. Tuttavia, gruppo che gestisce la F1, deve fare i conti anche con l’eventualità peggiore, ovvero quella di unadell’intera stagione. Lo ha detto chiaramente l’amministratore delegato del colosso americano delle telecomunicazioni Greg Maffei che, intervenendo nel corso di una conference ...

vaticannews_it : #25aprile Ricorre oggi la Giornata mondiale della #malaria, occasione per ricordare che la malattia uccide ancora o… - SkyTG24 : Giornata mondiale dei pinguini: le immagini più belle - SkySport : Ronaldo: 'Dissero che non avrei più camminato, poi vinsi il Mondiale. Rialziamoci così' - LAROMA24 : Instagram, Cannavaro scherza: “Nel 2006 Del Piero non giocava e Totti non stava in piedi, hanno vinto il Mondiale g… - a_imbriani : RT @a_imbriani: CoronaVirus BIO-ARMA – 6. ECATOMBE ITALIA: Profezia sulla pandemia e sull’Ordine Mondiale dell’ex regina CIA di Obama e Bid… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale 2020 F1, Mondiale 2020: Liberty Media non esclude la possibilità della cancellazione dell’intera stagione OA Sport Eligio si è arreso alla vigilia dei 107 anni: nel Novarese era il secondo più longevo

Nella sua lunghissima vita ha attraversato due guerre mondiali partecipando alla seconda, è sopravvissuto ad El Alamein e a quattro anni in un campo di prigionia inglese. Ha superato indenne tre ...

Coronavirus, braccialetto elettronico per andare in spiaggia e al mare: cos'è e a cosa serve

che hanno tenuto conto anche dei vari documenti istituzionali susseguitisi nelle ultime settimane da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, del G20 spiagge, di Federbalneari Italia, nonché ...

Nella sua lunghissima vita ha attraversato due guerre mondiali partecipando alla seconda, è sopravvissuto ad El Alamein e a quattro anni in un campo di prigionia inglese. Ha superato indenne tre ...che hanno tenuto conto anche dei vari documenti istituzionali susseguitisi nelle ultime settimane da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, del G20 spiagge, di Federbalneari Italia, nonché ...