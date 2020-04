Emma Muscat e Biondo, ritorno di fiamma? I fan sperano, cosa è successo (Di domenica 26 aprile 2020) I due ex protagonisti di Amici tornano insieme sui social per l’anniversario di ‘Avec Moi’: ritorno di fiamma? Un’anno fa l’annuncio di una collaborazione insieme. Era il 26 aprile quando Biondo ed Emma Muscat, entrambi ex concorrenti di Amici, esordivano con ‘Avec Moi’. Il singolo è uscito dopo la crisi che li aveva travolti, poi … L'articolo Emma Muscat e Biondo, ritorno di fiamma? I fan sperano, cosa è successo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Emma Muscat Instagram - lato b ‘eloquente’ nei leggings bianchi : «Eccolo - mi sta parlando» (Di domenica 26 aprile 2020) I due ex protagonisti di Amici tornano insieme sui social per l’anniversario di ‘Avec Moi’:di? Un’anno fa l’annuncio di una collaborazione insieme. Era il 26 aprile quandoed, entrambi ex concorrenti di Amici, esordivano con ‘Avec Moi’. Il singolo è uscito dopo la crisi che li aveva travolti, poi … L'articolodi? I fanproviene da Gossip e Tv.

WARNERMUSICIT : Nuovo appuntamento domani venerdì 24 aprile con #SafeAndSoundForItaly in diretta dalle 18.30 sulla nostra pagina In… - adoreromanoff : RT @taissawife: Chi avrebbe avuto bisogno di #AmiciSpeciali Carmen Ferreri Mameli Emma Muscat Tish Lauren Celentano Federica Carta Chiar… - Rita16636331 : RT @voidmuscat: appreciation tweet per gli acuti di emma muscat - voidmuscat : appreciation tweet per gli acuti di emma muscat - DesyMartella : RT @voidmuscat: emma ansia muscat la chiamavano -

