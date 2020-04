Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di domenica 26 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 26 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 26 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un aumento di 256 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : anche in Tagikistan non si gioca più. Stop fino al 10 maggio

Emergenza coronavirus - oltre 2.9 milioni di casi nel mondo

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus LIVE - Emergenza Coronavirus: domenica di attesa per le disposizioni sulla Fase 2 PadovaOggi Stasera parla Conte: il premier illustra la ‘fase 2’

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte farà una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 20.20 sulla fase due dell’emergenza Coronavirus. In corso intanto la cabina di regia, in videoconferenza, tra ...

Coronavirus, nuovo Dpcm fase 2: Conte parla alle 20.20. Visite agli amici, take away, trasporti: le misure. Cambia ancora l'autocertificazione

