Elisa, la prima italiana a sottoporsi ai test sul vaccino anti-covid: «Per ora sto benissimo» (Di domenica 26 aprile 2020) Elisa Granato è la prima italiana ad essersi prestata per la sperimentazione del vaccino anti-covid. Lei ed Edward O’Neill sono rispettivamente il primo uomo ad essere stato vaccinato contro il coronavirus e la prima cittadina italiana a provare sulla propria pelle gli effetti di un vaccino sperimentale. Pare che la svolta attesa, che possa portare finalmente a debellare il coronavirus, sia molto vicina. Il vaccino arriva dall’università di Oxford, si chiama Chadox1 nCoV-19 ed è stato messo a punto dal team del Jenner Institute della stessa università inglese. Dopo due giorni dall’inoculazione del virus Elisa ha scritto su Twitter che si sente bene: «Sto benissimo finora, e il team sta facendo un lavoro fantastico nel seguirci e sostenere tutti i partecipanti», ha scritto la ricercatrice di origine italiana pioniera tra i 500 ... Leggi su newscronaca.myblog Elisa - la prima italiana a testare il vaccino contro il Coronavirus : ‘Per ora sto benissimo’

Elisa - la prima italiana a testare il vaccino : "Sto bene"

Coronavirus. È morta Elisa Granato - la prima volontaria per il vaccino? No! La bufala diffusa dal sito “macedone” (Di domenica 26 aprile 2020)Granato è laad essersi prestata per la sperimentazione del. Lei ed Edward O’Neill sono rispettivamente il primo uomo ad essere stato vaccinato contro il coronavirus e lacittadinaa provare sulla propria pelle gli effetti di unsperimentale. Pare che la svolta attesa, che possa portare finalmente a debellare il coronavirus, sia molto vicina. Ilarriva dall’università di Oxford, si chiama Chadox1 nCoV-19 ed è stato messo a punto dal team del Jenner Institute della stessa università inglese. Dopo due giorni dall’inoculazione del virusha scritto su Twitter che si sente bene: «Sto benissimo finora, e il team sta facendo un lavoro fantastico nel seguirci e sostenere tutti i partecip», ha scritto la ricercatrice di originepioniera tra i 500 ...

huge1961 : RT @Bufalenet: Era prevedibile: dopo aver insultato #BillGates per aver dato fondi ad una Joint-venture tra #Oxford e l'#Italia, ora dai, i… - StefaniaSiben : @DanielLoBartol2 @Giandom84354994 @bepper_r @valy_s @Paolorm2012Roma Non so se piangere. Davvero. È squallido quest… - bnotizie : Elisa, la prima italiana a testare il vaccino: `Sto bene` - Il Tempo - piobulgaro : ? Elisa, di origini italiane, è la prima donna al mondo a farsi iniettare il vaccino anti-COVID. Oggi ha parlato pe… - burian89 : RT @Bufalenet: Era prevedibile: dopo aver insultato #BillGates per aver dato fondi ad una Joint-venture tra #Oxford e l'#Italia, ora dai, i… -