Elena Santarelli non ce la fa più e sogna di farlo con il marito | il grande desiderio

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 26 aprile 2020)e la preoccupazione per il Covid-19 In questo ultimo periodo, causa emergenza sanitaria per il Covid-19,e ilBernardo Corradi sono in apprensione. La coppia, infatti, è molto preoccupata per la salute del figlio Giacomo. Ricordiamo che quest’ultimo per anni ha combattuto contro un tumore cerebrale e, grazie alle cure è riuscito a sconfiggerlo. Ovviamente le terapie hanno indebolito il sistema immunitario del ragazzino, quindi deve fare attenzione proprio in questo periodo. Dalle dichiarazioni della soubrette laziale, sembra che il peggio sembra passato. Ma la protagonista di Italia Sì, qualche mese fa ha deciso di fondare una onlus che si occupa di ricerca in ambito tumorale infantile. La quarantena della showgirl laziale Per fortunae il suo Giacomo Corradi sono riusciti a vincere questa battaglia ...