"Ecco la foto del cadavere di Kim Jong-un". Il clamoroso scatto rilanciato dalla tv di Hong Kong: occhi chiusi, drappo rosso, addio al leader? | Guarda (Di domenica 26 aprile 2020) Ora spunta anche la fotografia. Uno scatto che non trova conferme ufficiali e troppo poco nitido per essere bollato come veritiero. Ma, ovviamente, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Nella fotografia, Ecco quello che sarebbe il cadavere di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord scomparso da giorni e che secondo diverse fonti sarebbe morto in segutio ad un attacco cardiaco. Sulla vicenda regna il caos totale: c'è chi sostiene che sia morto, chi in stato vegetativo irreversibile e chi, al contrario, che si sia già ripreso. Tant'è, nel frattempo Ecco la foto che potete vedere qui sotto, rilancata da un network di televisioni di Hong Kong: un'immagine che ritrarrebbe il dittatore seeso e coperto da un drappo rosso, gli occhi chiusi e appoggiato a un cuscino. Insomma morto, senza vita. Una foto che altro non fa che acuire il mistero. Leggi su liberoquotidiano Sara Croce - foto su Instagram : “Ecco il mio ragazzo”

Giorgia Lucini - da tronista a mamma felice. Eccola (Foto)

Renato Zero : ecco il figlio del cantante “Lo adottai perché…” (FOTO) (Di domenica 26 aprile 2020) Ora spunta anche lagrafia. Unoche non trova conferme ufficiali e troppo poco nitido per essere bollato come veritiero. Ma, ovviamente, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Nellagrafia,quello che sarebbe ildi Kim-un, il dittatore della Corea del Nord scomparso da giorni e che secondo diverse fonti sarebbe morto in segutio ad un attacco cardiaco. Sulla vicenda regna il caos totale: c'è chi sostiene che sia morto, chi in stato vegetativo irreversibile e chi, al contrario, che si sia già ripreso. Tant'è, nel frattempolache potete vedere qui sotto, rilancata da un network di televisioni di Hong Kong: un'immagine che ritrarrebbe il dittatore seeso e coperto da un drappo rosso, gli occhi chiusi e appoggiato a un cuscino. Insomma morto, senza vita. Unache altro non fa che acuire il mistero.

AstrologoDel : #Ariete ??#pesci ??#scorpione ?? sono i segni più golosi..ecco una loro foto che aspettano il #pranzo della… - flyinwnd : sì esatto l'ho rifatto perché ho troppi fav e quattro foto non bastano e per questo vi beccate pure il bonus ecco q… - Pja931 : RT @MoomooITALIA: [200426] #Solar ?? Solar parteciperà a Maggio ad un episodio di 'Star Road (????)' Intanto ecco alcune foto da OSEN ?? ht… - Noovyis : ('Ecco la foto del cadavere di Kim Jong-un'. Il clamoroso scatto rilanciato dalla tv di Hong Kong: occhi chiusi, dr… - sportli26181512 : NFL Draft 2020: tutte le scelte dal 1° al 7° giro e i giudizi squadra per squadra. FOTO: Si è concluso nella notte… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco foto Buon trentesimo compleanno Hubble! Ecco le migliori 10 foto dello strumento Everyeye Tech Kim Jong-un, "ecco la foto del cadavere": la fotografia rilanciata dal network di televisioni di Hong Kong

Tant'è, nel frattempo ecco la foto che potete vedere qui sotto, rilancata da un network di televisioni di Hong Kong: un'immagine che ritrarrebbe il dittatore seeso e coperto da un drappo rosso, gli ...

Il 25 Aprile al tempo di coronavirus Le commemorazioni a Bergamo -Foto

Il Comune di Bergamo ha celebrato la festa di Liberazione dal nazi fascismo con un’iniziativa sobria, come del resto è successo in ogni altra parte d’Italia a causa delle restrizioni per l’emergenza ...

Tant'è, nel frattempo ecco la foto che potete vedere qui sotto, rilancata da un network di televisioni di Hong Kong: un'immagine che ritrarrebbe il dittatore seeso e coperto da un drappo rosso, gli ...Il Comune di Bergamo ha celebrato la festa di Liberazione dal nazi fascismo con un’iniziativa sobria, come del resto è successo in ogni altra parte d’Italia a causa delle restrizioni per l’emergenza ...