E poi c’è Cattelan che se la sente caldissima | «Siamo i migliori ad avere a che fare con

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 26 aprile 2020) Alessandro“Ogni tanto leggo di gente che si chiede quando farò il salto (…) Non capisco cos’altro dovrei ambire a”. A parlare è Alessandro, tornato su SkyUno con il suo E poi c’è, show che considera come un sogno realizzato perché “è quello che avrei sempre voluto”. E pensare che soltanto settimane fa si ‘diceva’ vicino al Festival di Sanremo. Ma a quanto pare il Teatro Ariston non è nei pensieri del conduttore piemontese, come d’altronde non lo era la prossima edizione di X Factor, che invece condurrà per la decima volta. Intervenuto in una diretta social del Corriere della Sera,si è dichiarato professionalmente soddisfatto, soprattutto per quanto riguarda E poi c’è, da lui descritto, con la consueta ...