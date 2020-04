“È arrivato un cucciolo…”: il lieto annuncio di Michelle Hunziker, fiocco azzurro in famiglia [FOTO] (Di domenica 26 aprile 2020) Michelle Hunziker annuncia l’arrivo di un nuovo cagnolino in casa Come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 continuano ad andare in onda Le Storie di Verissimo, le migliori interviste degli ultimi anni. Gli autori del programma di Silvia Toffanin hanno aggiunto anche dei videomessaggi inediti realizzati da molti personaggi dello spettacolo. Nel giorno del 25 aprile è toccato a Michelle Hunziker, in quarantena a Bergamo con la sua famiglia, ma nello stesso tempo a lavoro dietro il bancone di Striscia la Notizia. La soubrette svizzera ha voluto fare un lieto annuncio: “Volevo subito dire che in quarantena si è aggiunto un nuovo bebè, che si chiama Odino. Lui è un levriero italiano”. La madre di Aurora, Sole e Celeste è una grande amante degli animali, dicendo che il nuovo pelosetto ha portato tanta gioia in casa. (Continua dopo la ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 26 aprile 2020)annuncia l’arrivo di un nuovo cagnolino in casa Come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 continuano ad andare in onda Le Storie di Verissimo, le migliori interviste degli ultimi anni. Gli autori del programma di Silvia Toffanin hanno aggiunto anche dei videomessaggi inediti realizzati da molti personaggi dello spettacolo. Nel giorno del 25 aprile è toccato a, in quarantena a Bergamo con la sua famiglia, ma nello stesso tempo a lavoro dietro il bancone di Striscia la Notizia. La soubrette svizzera ha voluto fare un: “Volevo subito dire che in quarantena si è aggiunto un nuovo bebè, che si chiama Odino. Lui è un levriero italiano”. La madre di Aurora, Sole e Celeste è una grande amante degli animali, dicendo che il nuovo pelosetto ha portato tanta gioia in casa. (Continua dopo la ...

