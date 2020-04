Drive-In | in Lombardia cinema all' aperto Covid-19 | Fontana “Progetto al

uandarin : RT @Affaritaliani: Lombardia pensa a cinema, concerti e teatro drive-in - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Lombardia pensa a cinema, concerti e teatro drive-in - Affaritaliani : Lombardia pensa a cinema, concerti e teatro drive-in - Debbyoder : RT @fendente1: BresciaToday: Coronavirus e cinema, la Lombardia punta sui drive-in: la 'prima' sarà tutta bresciana. - infoitcultura : Cinema, concerti e spettacoli ai tempi del virus: Regione Lombardia punta sul drive-in -

Ultime Notizie dalla rete : Drive Lombardia

Pronto il progetto pilota dell'assessore regionale alla cultura Stefano Bruno Galli. Il progetto in Lombardia Un po' forse per la nostalgia di un'epoca diversa, un po' per un modo tutto nuovo per tant ...In Lombardia ci sono state già iniziative simili, come quella Bovisa Drive-in, in risposta al bando del Comune di Milano per la valorizzazione delle periferie. «Siamo organizzati per garantire che i ...