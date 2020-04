Dopo la Brexit ci sarà anche l’Italexit? Gli States sarebbero d’accordo sulla nostra

chrispordenone : Non vi sembra strano accordo della seta firmato Cina/Italia poco dopo #Covid_19 e anche incontro tra #Trump e… - Massimo10489625 : RT @paolo_viri: @Massimo10489625 @fabiottofab Ricordo che dopo brexit, oltre al pane non avrebbero trovato nemmeno i medicinali. Loro prend… - Petreni_Luca : @borghi_claudio Il Financial Times non è più affidabileh dopo la Brexit. - MarcoFlorianMED : @pietro_nurra @ItalianPolitics @eunewsit Cambierebbe se avessimo politici veri. Dopo Brexit, Italexit sarebbe esiziale. - fabiottofab : RT @paolo_viri: @Massimo10489625 @fabiottofab Ricordo che dopo brexit, oltre al pane non avrebbero trovato nemmeno i medicinali. Loro prend… -

Dopo Brexit Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dopo Brexit