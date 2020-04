Donald Trump: la sua "cura" contro il Coronavirus era stata prevista da un sito satirico (Di domenica 26 aprile 2020) Circa un mese fa il sito satirico The Onion aveva previsto che Donald Trump potesse annunciare la scoperta della 'cura' contro il Coronavirus a base di disinfettanti. La cura del presidente Donald Trump contro il Coronavirus a base di iniezioni di disinfettanti e raggi Uv era stata prevista dal sito satirico The Onion. In un articolo pubblicato circa un mese, fa gli autori si erano inventati la storia di un uomo che faceva scorta di disinfettanti nel caso Trump avesse annunciato che servissero a curare il Coronavirus. Giovedì scorso il presidente americano Donald Trump ha dettato la sua ricetta per sconfiggere il Coronavirus: "Vedo che il disinfettante lo uccide in un minuto. Un minuto. E c'è un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere, mediante iniezione ... Leggi su movieplayer Brad Pitt imita Anthony Fauci e demolisce Donald Trump

Coronavirus - Brad Pitt smantella le proposte di Donald Trump

Coronavirus - Brad Pitt smantella le proposte di Donald Trump (Di domenica 26 aprile 2020) Circa un mese fa ilThe Onion aveva previsto chepotesse annunciare la scoperta della 'ila base di disinfettanti. Ladel presidenteila base di iniezioni di disinfettanti e raggi Uv eradalThe Onion. In un articolo pubblicato circa un mese, fa gli autori si erano inventati la storia di un uomo che faceva scorta di disinfettanti nel casoavesse annunciato che servissero are il. Giovedì scorso il presidente americanoha dettato la sua ricetta per sconfiggere il: "Vedo che il disinfettante lo uccide in un minuto. Un minuto. E c'è un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere, mediante iniezione ...

rusembitaly : Dichiarazione congiunta del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ???? e del Presidente degli Stati Uniti… - ilpost : Donald #Trump ha detto che non era serio, qualche ora fa, quando parlava di iniettare il disinfettante ai malati pe… - HuffPostItalia : Brad Pitt imita Anthony Fauci e demolisce Donald Trump - wishoftequilass : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. - simobiondo10 : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Coronavirus: Donald Trump propone l'iniezione di disinfettante, la risposta dei T'Wolves Sky Sport Nord Corea, il sinologo conferma: Kim Jong Un è morto

A irrompere sulla scena allora il presidente Usa Donald Trump secondo il quale Kim Jong-un non sarebbe morto: le notizie sullo stato di salute del leader nordcoreano sarebbero "fake" della Cnn. "Penso ...

Brad Pitt sfotte Trump nei panni del Dottor. Fauci: la divertente imitazione al SNL

Tra tutte le uscite più controverse e inadeguate di Donald Trump sul Coronavirus, quella più grave di tutte è probabilmente l'ultima, dove il Presidente degli Stati Uniti d'America ha chiesto se fosse ...

A irrompere sulla scena allora il presidente Usa Donald Trump secondo il quale Kim Jong-un non sarebbe morto: le notizie sullo stato di salute del leader nordcoreano sarebbero "fake" della Cnn. "Penso ...Tra tutte le uscite più controverse e inadeguate di Donald Trump sul Coronavirus, quella più grave di tutte è probabilmente l'ultima, dove il Presidente degli Stati Uniti d'America ha chiesto se fosse ...