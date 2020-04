Domenica In, che disastro con Iginio Massari: come lo chiama Jerry Calà, gelo siderale da Mara Venier (Di domenica 26 aprile 2020) Che disastro a Domenica In. Siamo negli studi di Rai 1, dove la regina incontrastata è Mara Venier. La puntata è quella del 26 aprile, siamo alle primissime battute. E tra i primi collegamenti, ecco un peculiare mix: il maestro-pasticcere Iginio Massari (ben noto a chi segue Masterchef), Orietta Berti e Jerry Calà. E il disastro, suo malgrado, riguarda proprio Massari. In primis perché la mitica Zia Mara confessa papale papale che non sapeva di chi si trattasse. Ma il peggio arriva da Jerry Calà, che proprio non riesce ad imbroccare il suo nome, mai: prima lo chiama Igidio, poi Gino. Quindi Icilio, Cino, Virginio. Una confusione totale davanti alla quale il pasticcere abbozza con quel suo sorrisetto che è un marchio di fabbrica. Ma niente da fare: "Iginio" proprio a Jerry Calà non esce di bocca... Leggi su liberoquotidiano Domenica In - Mara Venier annuncia : “Spero che Stefano Magnanensi…”

Jerry Calà/ "Passato? Non ho nostalgia - sul coronavirus dico che..." (Domenica In)

Bugo e Morgan - lite senza fine/ La pace è lontana perché... (Domenica In) (Di domenica 26 aprile 2020) CheIn. Siamo negli studi di Rai 1, dove la regina incontrastata è Mara Venier. La puntata è quella del 26 aprile, siamo alle primissime battute. E tra i primi collegamenti, ecco un peculiare mix: il maestro-pasticcere(ben noto a chi segue Masterchef), Orietta Berti eCalà. E il, suo malgrado, riguarda proprio. In primis perché la mitica Zia Mara confessa papale papale che non sapeva di chi si trattasse. Ma il peggio arriva daCalà, che proprio non riesce ad imbroccare il suo nome, mai: prima loIgidio, poi Gino. Quindi Icilio, Cino, Virginio. Una confusione totale davanti alla quale il pasticcere abbozza con quel suo sorrisetto che è un marchio di fabbrica. Ma niente da fare: "" proprio aCalà non esce di bocca...

socios : ??Questa domenica, Socios United debutterà ufficialmente su @officialpes in una partita da non perdere! Marco Verra… - Agente_Lisa : Buongiorno e buona domenica a tutti voi anche da parte di Vis, Musa e Lampo. Argomento importante oggi per i vostr… - RaiTre : «Allora ho messo un laboratorio in camera da letto e lì ho fatto quelle scoperte che mi hanno portato a Stoccolma»… - criclastre : RT @AuLuCaRo: @criclastre ????È, l'amico è.. Qualcosa che più ce n'è meglio è È un silenzio che vuol diventare musica ???? Da cantare insieme,… - malka8491 : RT @DavLucia: Buongiorno ai sapori del mattino che rendono sempre più dolce la giornata e a ricominciarla senza perdersi d’animo Un nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica che Ecco le Messe di domenica 26 aprile in diretta tv e social Avvenire La domenica del villaggio

E’ la prima sensazione che percepiamo all’alba del nuovo giorno Sembra una domenica diversa anche per la nostra città caratterizzata da un insolito silenzio. Ed è chiaro che nella solitudine di queste ...

I segreti dei sub “spazzini” per ripulire i Fossi: «Al buio nel fango, così peschiamo i relitti»

Alessio Anguillesi, insieme ai due soci della Sub Sea coordinerà il lavoro dei sommozzatori durante l’intervento lungo gli scali del Vescovado ...

E’ la prima sensazione che percepiamo all’alba del nuovo giorno Sembra una domenica diversa anche per la nostra città caratterizzata da un insolito silenzio. Ed è chiaro che nella solitudine di queste ...Alessio Anguillesi, insieme ai due soci della Sub Sea coordinerà il lavoro dei sommozzatori durante l’intervento lungo gli scali del Vescovado ...