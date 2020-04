Domenica 26 aprile 2020 | il vangelo del giorno e le parole del Papa durante il Regina

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 26 aprile 2020) 26. A qualchedall’inizio del mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, ilha ricordato ulteriormente come sia importante la preghiera mariana e l’uso del rosario, rivolgendo inoltre un saluto a tutti coloro che oggi, in Polonia, partecipano alla “Lettura Nazionale della Sacra Scrittura”, ricordando come sarebbe buona abitudine portare con sé illeggerlo spesso.26Dalsecondo Luca Lc 24,13-35 Ed ecco, in quello stessoil primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed ...