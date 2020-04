Decreto aprile | verso lo stop ai licenziamenti per altri due mesi | cosa offre agli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Neleconomico di, che dovrebbe vedere la luce entro la prossima settimana, il governo - a quanto si apprende - sarebbe al lavoro per inserire una proroga del divieto di licenziare, misura introdotta già dal Cura Italia. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando nel nuovo "pacchetto lavoro", che fronteggia la crisi dovuta al coronavirus, sarebbe quella di protrarre la misura didue. Non solo, perché è in arrivo, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro per aiutare i genitori con i figli a casa da scuola. Il congedo speciale, secondo quanto apprende l'Ansa, dovrebbe essere di15 giorni retribuiti al 50 per cento di cui i genitori (uno solo o dividendoli tra entrambi) potranno usufruire fino a settembre.