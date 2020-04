Decreto Aprile | le nuove misure | pronti 25 miliardi per emergenza lavoro

fattoquotidiano : Conti pubblici, il governo vara il Def: pil a -8% e debito al 155% causa virus. Ok a 55 miliardi di ulteriore defic… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: dal fisco ai sostegni al reddito e alle famiglie nel decreto Aprile #ANSA - sole24ore : Dalla Cig al nuovo stop ai licenziamenti, ecco il “pacchetto lavoro” del decreto Aprile - sfesta69 : @DebAttanasio @PaulineGoddess8 È il segno del decadimento....non poteva che essere così, persa la poltrona è destin… - CorriereQ : Dalla Cig al nuovo stop ai licenziamenti, ecco il “pacchetto lavoro” del decreto Aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Aprile

Il Sole 24 ORE

Serviziosostegno al reddito e tutela occupazione Il governo studia interventi per 25 miliardi: tra le misure anche il prolungamento della Naspi per due mesi e l’indennizzo per colf e badanti che hanno ...C'è il rischio default? “Sì, c'è, non solo per Firenze ma per tutti i comuni italiani. Per questo sarà decisivo il 'decreto aprile'. Dipenderà dal governo, servono 5 miliardi di euro per coprire il ...