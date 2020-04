Decreto Aprile: bonus da 800 euro per le partite Iva, congedi al 50%, no licenziamenti (Di domenica 26 aprile 2020) Il governo chiederà al Parlamento altri 55 miliardi di deficit. E si prepara una manovra da 155 miliardi a valere sul saldo netto da finanziare. Queste le misure in campo con il Decreto Aprile che potrebbe essere varato alla fine della prossima settimana Leggi su corriere Nel decreto Aprile previsti congedi per 15 giorni al 50% e lo stop ai licenziamenti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : verso nuovo stop ai licenziamenti nel decreto di aprile

Coronavirus - decreto Aprile : stop licenziamenti per altri due mesi - congedi speciali fino a settembre (Di domenica 26 aprile 2020) Il governo chiederà al Parlamento altri 55 miliardi di deficit. E si prepara una manovra da 155 miliardi a valere sul saldo netto da finanziare. Queste le misure in campo con ilche potrebbe essere varato alla fine della prossima settimana

sole24ore : Dalla Cig al nuovo stop ai licenziamenti, ecco il “pacchetto lavoro” del decreto Aprile - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: dal fisco ai sostegni al reddito e alle famiglie nel decreto Aprile #ANSA - Corriere : Decreto Aprile, tutte le misure: bonus da 800 euro per partite Iva, congedi al 50%, no licenziamenti - Pippo_Moscuzza : RT @Corriere: Decreto Aprile, tutte le misure: bonus da 800 euro per partite Iva, congedi al 50%, no licenziamenti - MalenaSalas4 : RT @Corriere: Decreto Aprile, tutte le misure: bonus da 800 euro per partite Iva, congedi al 50%, no licenziamenti -