Da Fca Melfi a Whirlpool a Ducati |  ecco aziende e settori che hanno riaperto oggi 27

Riaperta la Sevel di Atessa e alcuni reparti a Cassino, Pomigliano, Termoli e Mirafiori. Gorlier: «Abbiamo dimostrato il nostro impegno nella protezione dei nostri lavoratori» ...

Test preliminare per il riavvio della produzione di auto ibride: previste ricerche su Jeep Compass e Renegade. C’è la ripartenza in fabbrica i primi 750 operai ...

