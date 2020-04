"Crollato a terra durante il viaggio di ispezione". Mistero Kim Jong-un, l'ultima inquietante ricostruzione (Di domenica 26 aprile 2020) Vivo, morto, in fin di vita? Si parla di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord scomparso ormai da settimane e che, secondo più fonti, sarebbe morto. Le ultime conferme sono arrivate dal portale americano Tmz e dalla rivista giapponese Shukan Gendai, che sostiene che il dittatore, 36 anni, sia in stato vegetativo irreversibile dopo che gli è stato applicato uno stent coronarico (la rivista cita una fonte medica cinese, quella Cina che ha mandato a Pyongang una equipe di medici per controllare la situazione). Notizie comunque contraddittorie, di sicuro o quasi c'è che Kim Jong-un ha avuto gravi problemi cardiaci: la clamorosa e definitiva conferma al fatto che qualcosa non torni è arrivata con la sua impensabile assenza alle celebrazioni per l'88esimo anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare Rivoluzionario Coreano. E a rendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Vivo, morto, in fin di vita? Si parla di Kim-un, il dittatore della Corea del Nord scomparso ormai da settimane e che, secondo più fonti, sarebbe morto. Le ultime conferme sono arrivate dal portale americano Tmz e dalla rivista giapponese Shukan Gendai, che sostiene che il dittatore, 36 anni, sia in stato vegetativo irreversibile dopo che gli è stato applicato uno stent coronarico (la rivista cita una fonte medica cinese, quella Cina che ha mandato a Pyongang una equipe di medici per controllare la situazione). Notizie comunque contraddittorie, di sicuro o quasi c'è che Kim-un ha avuto gravi problemi cardiaci: la clamorosa e definitiva conferma al fatto che qualcosa non torni è arrivata con la sua impensabile assenza alle celebrazioni per l'88esimo anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare Rivoluzionario Coreano. E a rendere ...

