Crespo | «Ai Mondiali 2006 ho tifato Italia»

(Di domenica 26 aprile 2020) L’ex attaccante argentinoha confessato per quale squadra hanella finale deidelDurante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, l’ex attaccante argentino Hernanha svelato per quale squadra hadurante idel: «Tifavo, quando avete vinto ho aperto la finestra e ho urlato “campioni del mondo!”. Ero felicissimo, se non vince l’Argentina meglio che vinca l’». Complice un commento di Ronaldo, Cannavaro fa notare ache lui era forte, ma non quanto il Fenomeno. “Lui è un altro livello, un’altra categoria. Alle qualificazionigiocammo in Brasile, aveva una panza clamorosa. Hanno vinto loro 3-1, tripletta di Ronaldo”. Leggi su Calcionews24.com