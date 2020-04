Covid, Franceschini: “Italia unita o tutti contro tutti porterà disgregazione” (Di domenica 26 aprile 2020) Covid, Franceschini: “Italia unita o tutti contro tutti porterà disgregazione”. Così Franceschini in un’intervista rilasciata a Corriere della Sera L’Italia in tempo di Covid somiglia al Dopoguerra: “serve unità nel Paese. Il tutti contro tutti porta alla disgregazione sociale“. È questo il quadro del nostro Paese dipinto dal ministro dei beni e del Turismo Dario … L'articolo Covid, Franceschini: “Italia unita o tutti contro tutti porterà disgregazione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 26 aprile 2020): “Italiaporterà disgregazione”. Cosìin un’intervista rilasciata a Corriere della Sera L’Italia in tempo disomiglia al Dopoguerra: “serve unità nel Paese. Ilporta alla disgregazione sociale“. È questo il quadro del nostro Paese dipinto dal ministro dei beni e del Turismo Dario … L'articolo: “Italiaporterà disgregazione” proviene da www.meteoweek.com.

de_camillis : Industria Cinematografica - Come ripartire con il COVID 19 - Firma la petizione! - pettirosso__ : Visto che i ragazzi del 2001sono stati così penalizzati dal #Covid_19 e che devono ascoltare le lezioni via web, pe… - pettirosso__ : Visto che i ragazzi del 2001sono stati così penalizzati dal #Covid_19 e che devono ascoltare le lezioni via web, pe… - H24Parioli : Covid-19, Franceschini: 'A maggio riaprono musei e siti archeologici' - - Roma_H_24 : Covid-19, Franceschini: 'A maggio riaprono musei e siti archeologici' - -