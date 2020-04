ItalianAirForce : Al Policlinico Militare Celio anche gli uomini e le donne dell'#AeronauticaMilitare stanno lavorando al potenziamen… - 6000sardine : “Rinasceremo come allora” In quest’immagine rimarrà impresso il #25aprile 2020. Un uomo solo che sale sull’altare d… - Agenzia_Italia : Perché quella del Covid-19 non è fra le peggiori #pandemie della Storia - di @fventurist - egopor : RT @LaVeritaWeb: L'Oms a gennaio, nel giro di quattro giorni, ha modificato le linee guida per i medici:le polmoniti dal decorso insolito s… - PakiRispoli : RT @NicolaRaiano: Situazione #coronavirus in Italia: ??+260 morti ??+2.324 nuovi contagi ??+256 attualmente positivi ??+1.808 guariti Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid-19 Italia bollettino: 197.675 casi totali (+2.324), 26.644 morti (+260), 64.928 guariti (+1.808) Il Messaggero Covid-19 Italia bollettino: 197.675 casi totali (+2.324), 26.644 morti (+260), 64.928 guariti (+1.808)

Tornano a salire i malati (gli attualmente positivi) di Coronavirus in Italia: il bollettino del 26 aprile 2020 segna un incremento rispetto a ieri di 256 unità per un totale di ...

Coronavirus, in Toscana 132 nuovi positivi, i guariti crescono del 9,1 per cento, 18 i decessi

E’ il punto più basso per le terapie intensive dal 17 di marzo 2020. I ricoverati per COVID-19 sono il 13,9% degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti ed i ...

