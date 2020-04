Così la finanza ha superato gli Stati e ha rivoluzionato il capitalismo (Di domenica 26 aprile 2020) La finanza si è sempre più svincolata dal controllo degli Stati poiché il flusso di fondi, grazie soprattutto a nuove regolamentazioni e ai mezzi tecnologici, si muove secondo quella che spesso viene definita una nuova forma di a-spazialità, ossia la capacità di spostare somme ingenti di denaro da un posto all’altro del mondo anche a velocità luminari (turbo). Uno dei principali effetti di questo cambiamento è stato mettere in discussione le principali varietà di capitalismo che si sono affermate nella storia, caratterizzate dalla presenza di Stati che presiedono economie «porose» ma dai confini ben delimitati. Le imprese sono state a lungo strategiche per il finanziamento degli Stati, ma la novità è che la nazionalità delle stesse ha smesso di essere rilevante. La possibilità di far ... Leggi su linkiesta Diavoli - la finanza non è mai stata così spy e così (pure troppo) fancy

