Coronavirus, tutte le notizie della notte – Usa, tornano a crescere i morti: quasi 2.500. Verso un milione di contagi, Trump assente al briefing con la stampa (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaStati Uniti EPA/Chris Kleponis Il vicepresidente Usa Mike PenceTorna a salire il numero dei morti per Coronavirus negli Stati Uniti, dove in un giorno sono morte 2.494 persone. Ieri la Johns Hopkins University aveva riportato 1.258 vittime nel Paese, il dato più basso dal 6 aprile che lasciava sperare all’inizio di una tendenza in calo. In totale le vittime sono salite a 53.511, mentre il numero di contagiati si avvicina al milione di persone, con 936.293. Trump assente al briefing sull’emergenza EPA/MICHAEL REYNOLDS Il presidente Usa Donald TrumpDopo oltre un mese di presenze quotidiane, il presidente Usa Donald Trump non ha partecipato all’appuntamento con la stampa per fare il punto sull’emergenza sanitaria. Assenza seguita alle polemiche scoppiate nelle ultime 48 ore, dopo che il presidente ... Leggi su open.online Coronavirus - indagini sulle Rsa in Lombardia : “Penuria di mascherine in tutte le strutture”

Coronavirus - nuova ordinanza in Campania : ecco tutte le attività consentite dal 27 aprile

