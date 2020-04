Coronavirus | trend sempre più confortante in Umbria | solo 2 positivi su 630 tamponi

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Sono 1.368 le persone (+2) inrisultate positive al, gli attualmentesono 377 (-21). I deceduti sono 64 (+1) e i guariti sono 927 (+22); risultano 81 clinicamente guariti (-20): questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle 8 di oggi che sono stati forniti dalla Regione. Dei 1.368 pazienti, attualmente sono ricoverati in 108 (-5); di questi 17 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.008 (-73);alla stessa data, risultano 14.064 (+ 106) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le 8 di oggi, sono stati effettuati 32.569(+630).L'articolopiùinsu 630Meteo Web.