Coronavirus, Tom Hanks offre il suo sangue alla scienza per il vaccino (Di domenica 26 aprile 2020) Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono stati tra le prime celebrità mondiali a segnalare la propria positività al Coronavirus. Oggi, a distanza di settimane, la coppia è guarita e ha deciso di mettere la propria esperienza, il proprio corpo e il proprio sangue al servizio della scienza. Insomma, i due attori sono disposti a tutto pur di dare una mano nella ricerca di un vaccino. Sin da subito Hanks si è mostrato aperto al dialogo con chi ha sentito il bisogno di confrontarsi con lui, in seguito alla pandemia che ha messo a dura prova l’umanità. I primi tempi fu un bambino australiano a scrivergli, un bambino bullizzato dai compagni a causa del suo nome, Corona. La risposta dell’attore non si è fatta attendere. Tom Hanks scrive a un bimbo vittima di bullismo Si trovava in Australia Tom Hanks per girare un biopic su Elvis ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - i risultati dell'app : "Sintomi per il 35 per cento dei bergamaschi negli ultimi tre mesi"

Tom Hanks e il Coronavirus : “Offro il mio sangue per il vaccino”

