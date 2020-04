Coronavirus, Spallanzani: 119 pazienti ricoverati, 361 dimessi o trasferiti (Di domenica 26 aprile 2020) “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 119. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio“: è quanto emerge dal bollettino medico diramato oggi dall’Istituto Spallanzani di Roma, il numero 87. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 361“. Il nosocomio precisa che “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici“.L'articolo Coronavirus, Spallanzani: 119 pazienti ricoverati, 361 dimessi o trasferiti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Vaccino coronavirus - direttore Spallanzani : “Pronta la sperimentazione sull’uomo”

