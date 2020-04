Coronavirus | Spadafora | ‘da domani Sport e salute emetterà primi 27mila bonifici’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Una prima buona notizia: dasarà in grado di emettere ibonifici per mondo dello. Ci abbiamo messo un po’ più di tempo rispetto all’Inps”. Lo ha detto il ministro dello, Vincenzo, a Che tempo che fa. “Tutti coloro che hanno fatto domanda ariceveranno il bonus di 600 euro. Per il decreto aprile le procedure saranno più rapide perché abbiamo una banca dati che prima non esisteva”, aggiunge. L'articolo, ‘daemetteràbonifici’ CalcioWeb.