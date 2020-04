Coronavirus: sedili vietati e bollini, in metro a Milano la nuova segnaletica (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Arriva sui mezzi Atm di Milano la futura segnaletica anticovid, destinata ad accompagnare gli utenti del trasporto pubblico per un po’. Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i “sedili vietati” e cerchi rossi a terra per distanziare le persone e evitare eventuali contagi. La nuova segnaletica sarà presente anche alle fermate e sulle scale che portano in metro per ricordare ai milanesi in attesa degli autobus come comportarsi, con tanto di disegni dedicati alle principali regole: “usa sempre la mascherina”, “mantieni la distanza a bordo”.L'articolo Coronavirus: sedili vietati e bollini, in metro a Milano la nuova segnaletica CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - cabine isolanti e sedili invertiti per gli aerei

Coronavirus - pareti trasparenti o posti invertiti : in aereo arrivano i sedili anti-contagio (Di domenica 26 aprile 2020), 26 apr. (Adnkronos) – Arriva sui mezzi Atm dila futuraanticovid, destinata ad accompagnare gli utenti del trasporto pubblico per un po’. Sulle, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i “” e cerchi rossi a terra per distanziare le persone e evitare eventuali contagi. Lasarà presente anche alle fermate e sulle scale che portano inper ricordare ai milanesi in attesa degli autobus come comportarsi, con tanto di disegni dedicati alle principali regole: “usa sempre la mascherina”, “mantieni la distanza a bordo”.L'articolo, inlaCalcioWeb.

zazoomnews : Coronavirus: sedili vietati e bollini in metro a Milano la nuova segnaletica - #Coronavirus: #sedili #vietati - micerco : RT @Adnkronos: Sedili vietati e bollini, in metro a #Milano la nuova segnaletica - #coronavirus - Adnkronos : Sedili vietati e bollini, in metro a #Milano la nuova segnaletica - #coronavirus - BettellaRoberta : RT @EvolutionTravel: ??Le ipotesi al vaglio di autorità e aziende del comparto del turismo si stanno concretizzando. Come cambierà il modo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sedili In aereo al tempo del coronavirus: brevettati i sedili anticontagio Il Messaggero Coronavirus: sedili vietati e bollini, in metro a Milano la nuova segnaletica

Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i "sedili vietati" e cerchi rossi a terra per distanziare le persone e evitare eventuali contagi. La nuova segnaletica sarà ...

Coronavirus: i divieti non fermano lo spaccio, 11 i pusher in manette per droga

Nel pomeriggio di lunedì, durante i controlli finalizzati al contrasto e contenimento del covid-19, hanno fermato un’autovettura, condotta dal 42enne che, con mossa fulminea ha occultato “qualcosa” ...

Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i "sedili vietati" e cerchi rossi a terra per distanziare le persone e evitare eventuali contagi. La nuova segnaletica sarà ...Nel pomeriggio di lunedì, durante i controlli finalizzati al contrasto e contenimento del covid-19, hanno fermato un’autovettura, condotta dal 42enne che, con mossa fulminea ha occultato “qualcosa” ...