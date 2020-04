Coronavirus | scuole e maturità | Conte annuncia una nuova stretta

Leggi su chenews

(Di domenica 26 aprile 2020) Il Premier Giuseppeha fatto il punto della situazione riguardante il. In attesa dell’annuncio ufficiale, ecco qualche anticipazione sulla tanto attesa fase 2 Il Premier, Giuseppe(Fonte foto: Getty Images)Il tanto sospirato 4 maggio è sempre più vicino e l’intero popolo italiano è alla finestra in attesa di capire quali attività sarannomente concesse. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppein un’intervista a “La Repubblica” ha anticipato qualcosa su come si svolgerà la cosiddetta fase 2. La prima curiosità riguarda la fine o meno della quarantena, ma su questo il Premier non ha svelato nulla. Ha predicato massima cautela e rispetto delle norme igieniche e di distanziamento. Per il resto ha lasciato in sospeso il discorso su chiese e cimiteri, ...