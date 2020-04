Coronavirus | sì ai funerali e no alle messe Vescovi infuriati col governo

MedicalFactsIT : Coronavirus: come s’indossano correttamente le mascherine #coronavirus #coronavirusitalia #mascherine #medicalfacts… - BR_Sprecher : #CoronaInfoCH @s_sommaruga, @ParmelinG e @alain_berset hanno incontrato questo pomeriggio i rappresentanti del sett… - GDF : Nella giornata di oggi, dopo aver lottato contro il #Coronavirus, ci ha lasciato il Lgt. C.S. Salvatore Balbi, Coma… - Belubet : RT @Mancio1971Ma: - bnolli : Top story: Coronavirus, 10 mosse per pmi e startup - Fortune Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sì

Regione Liguria

Dall’esito dei 1.294 test per l'infezione da Covid-19 sono risultati positivi 36 nuovi soggetti, con una differenza di +5 rispetto ai 31 rilevati ieri. I casi totali di Covid-19 confermati in Puglia ...Insomma, la fine del lockdown totale ma - è bene ricordarlo - non quella dell'emergenza: si va piuttosto verso una graduale e lenta riapertura, con regole sempre molto stringenti, per far convivere ...