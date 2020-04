Coronavirus, record positivo, mai così pochi decessi (Di domenica 26 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino del giorno, contenente i dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi dall’inizio dell’epidemia sono 197.675, con un incremento di 2324 unità. Gli attualmente positivi sono 106.103. Dopo diversi giorni in cui si era registrato un decremento, la quota degli attualmente positivi torna a crescere, anche se in modo contenuto: +256, colpevole l’esiguo numero di guariti delle ultime 24 ore. Un netto calo si registra, invece, nel numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 260 cittadini italiani. Il totale delle vittime del virus sono ormai 26.644. I guariti sono in tutto 64.928, con +1.808. In Lombardia, la regione più colpita dal virus, nelle ultime 24 ore ci sono stati 920 nuovi casi e 56 morti, un abbassamento molto marcato rispetto ai giorni scorsi. A Milano, però, crescono i ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - venerdì quasi 10mila denunciati : record

Coronavirus - i dati di oggi in Italia : record di tamponi - il 96 - 4% è NEGATIVO! Il virus continua a circolare in 8 Regioni [DATI] (Di domenica 26 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino del giorno, contenente i dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi dall’inizio dell’epidemia sono 197.675, con un incremento di 2324 unità. Gli attualmente positivi sono 106.103. Dopo diversi giorni in cui si era registrato un decremento, la quota degli attualmente positivi torna a crescere, anche se in modo contenuto: +256, colpevole l’esiguo numero di guariti delle ultime 24 ore. Un netto calo si registra, invece, nel numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 260 cittadini italiani. Il totale delle vittime del virus sono ormai 26.644. I guariti sono in tutto 64.928, con +1.808. In Lombardia, la regione più colpita dal virus, nelle ultime 24 ore ci sono stati 920 nuovi casi e 56 morti, un abbassamento molto marcato rispetto ai giorni scorsi. A Milano, però, crescono i ...

Seppur con un lieve incremento rispetto ai numeri record di ieri, i numeri del contagio da Covid-19 restano bassi da giorni in Puglia , dove oggi, 26 aprile, si sono registrati 36 nuovi casi, ieri era ...

Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 26 aprile 2020 - Da azienda artigiana dei divani a produttori di mascherine 100% biodegradabili immesse sul mercato a tempo record con vendita diretta online: ogni ...

