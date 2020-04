rubio_chef : “L’ex presidente della Camera aveva firmato un contratto con la Protezione civile. Poi dei farmacisti le vendevano… - virginiaraggi : Ringrazio la città di Pechino per la donazione a Roma Capitale: un ventilatore, 10mila mascherina e altri dispositi… - ilfoglio_it : La guerra all’Europa svela i nemici delle democrazie liberali. Oltre il Consiglio europeo. Perché il mondo post cor… - zazoomnews : Coronavirus protezione civile: solo 260 morti (totale 26.644) positivi 106.103 (+256) guariti 64.928 guariti -… - nelenondelmondo : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus protezione

Lo riferisce il Centro per la protezione della salute della regione amministrativa speciale, che ha esortato i residenti a essere comunque vigili. In totale a Hong Kong i casi sono 1.037. In Africa 30 ...LECCO – La ripartenza ufficiale, ‘graduale e attenta’, come sottolineato più volte dal premier Giuseppe Conte, sarà il 4 di maggio, termine del lockdown stabilito dal Governo per fronteggiare ...