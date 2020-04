Coronavirus, pregiudicato positivo fugge dall’ospedale a Milano. Bloccato alla stazione di Napoli (Di domenica 26 aprile 2020) Un pregiudicato positivo al Coronavirus, scappato da una struttura ospedaliera di Milano agli inizi di aprile, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia ferroviaria. Nel corso un servizio predisposto sul Frecciarossa Torino-Salerno, gli agenti hanno proceduto a una verifica sulle banche dati accertando che l’uomo sottoposto a controllo era effettivamente il latitante dileguatosi dalla struttura sanitaria milanese. Una volta riconosciuto, l’uomo è stato fermato e portato in una struttura sanitaria del capoluogo campano. L'articolo Coronavirus, pregiudicato positivo fugge dall’ospedale a Milano. Bloccato alla stazione di Napoli proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - in Calabria boss già condannato per omicidio a spasso con un altro pregiudicato senza giustificazione : denunciati (Di domenica 26 aprile 2020) Unal, scappato da una struttura ospedaliera diagli inizi di aprile, è stato arrestato a Napoli dPolizia ferroviaria. Nel corso un servizio predisposto sul Frecciarossa Torino-Salerno, gli agenti hanno proceduto a una verifica sulle banche dati accertando che l’uomo sottoposto a controllo era effettivamente il latitante dileguatosi dstruttura sanitaria milanese. Una volta riconosciuto, l’uomo è stato fermato e portato in una struttura sanitaria del capoluogo campano. L'articolodall’ospedale adi Napoli proviene da Ildenaro.it.

