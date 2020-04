Coronavirus, per l’estate arriva il bikini con la mascherina coordinata: “Con l’obbligo della mascherina, al mare si potrà andare così” (Di domenica 26 aprile 2020) I primi due modelli li ha fatti per gioco, in casa, scherzando con le due figlie ma appena la foto è stata messa sui social ha iniziato a essere virale. È di Tiziana Scaramuzzo, romana di nascita, ma da 45 anni residente a Falconara Marittima, l’idea del trikini da spiaggia con l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale: ai classici due pezzi del costume è abbinata la mascherina della stessa fantasia del bikini. “Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza – ha detto Scaramuzzo – e invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo. Ma con l’attività chiusa, parlando con le mie figlie ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine siano, anche al mare”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la città post pandemia : istruzioni per l’uso

Coronavirus - parte la sperimentazione del vaccino italiano

Coronavirus – Napoli tra i nove club con strutture idonee per un lungo ritiro (Di domenica 26 aprile 2020) I primi due modelli li ha fatti per gioco, in casa, scherzando con le due figlie ma appena la foto è stata messa sui social ha iniziato a essere virale. È di Tiziana Scaramuzzo, romana di nascita, ma da 45 anni residente a Falconara Marittima, l’idea del trikini da spiaggia con l’obbligo dellae del distanziamento sociale: ai classici due pezzi del costume è abbinata ladella stessa fantasia del. “Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza – ha detto Scaramuzzo – e invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo. Ma con l’attività chiusa, parlando con le mie figlie ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine siano, anche al mare”. L'articolo ...

CottarelliCPI : I dati IRPEF 2018 pubblicati oggi confermano il problema dell'evasione fiscale in Italia. Passato lo tsunami corona… - Pontifex_it : Mentre combattiamo il #coronavirus, dobbiamo portare avanti anche l’impegno per prevenire e curare la #malaria, che… - JanezLenarcic : Dopo solo un mese, la scorta europea #rescEU di materiale sanitario e’ una realtà. Oggi una consegna di mascherine… - CesariaCarone : RT @Tg3web: Coronavirus, calano ancora per il quinto giorno consecutivo i malati. Diminuiscono i ricoveri. Ma resta sempre drammatico il nu… - CarlaMarotta : RT @PiazzapulitaLA7: Crescono gli appelli per non richiedere i 600 euro se non se ne ha bisogno. Tra coloro che hanno ricevuto il bonus, in… -