Coronavirus, parte la sperimentazione del vaccino italiano (Di domenica 26 aprile 2020) Continua a far parlare di sé, il vaccino contro il Coronavirus sviluppato in collaborazione tra la Advent-Irbm di Pomezia e dallo Jenner Institute della Oxford University (Regno Unito). Ovviamente, in positivo. Dopo i primi positivi risultati ottenuti nei laboratori romani, il medicinale è stato portato nel Regno Unito, dove ha preso immediatamente il via la sperimentazione su persone in carne e ossa, bypassando la fase dei test sugli animali. E, tra le circa 500 persone che si sono offerte come volontarie per farsi inoculare il vaccino italo-britannico troviamo anche Elisa Granato, ricercatrice italiana nel dipartimento di zoologia e microbiologia della storica università della Gran Bretagna. La Granato è stata una delle prime “pazienti” a testare la terapia messa a punto in quel di Pomezia. E, almeno fino a questo punto, non si hanno notizie di ... Leggi su quifinanza Coronavirus basket/ Savic : "Se l'Eurolega non riparte sarebbe una mazzata economica"

Coronavirus - oltre 200mila morti nel Mondo : in Cina pochissimi casi - negli USA Trump non partecipa al briefing con la stampa

«La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicure ...

sul territorio non ho mai avuto alcuna verifica amministrativa o legale da parte degli organi competenti. E credo, anzi sono convinto, che questo sia l’attestato certo e incontestabile della ...

