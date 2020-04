MobilePunch : US state, Missouri, sues China over coronavirus - Andrew_Adonis : Cabinet split, no prime minister - Py_FeS2 : RT @icebergfinanza: #Coronavirus Lazio, Zingaretti: vaccino obbligatorio per over 65 e personale sanitario dal 15 settembre ... ma @nzingar… - SmorfiaDigitale : Coronavirus, over 60: c il ritorno all attivit , fuori di casa in 400 mila - bnotizie : Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Spagna, da 2 maggio passeggiate anche per over 65. In Francia decessi ai min… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus over Coronavirus, over 60: c’è il ritorno all’attività, fuori di casa in 400 mila Il Messaggero Coronavirus, over 60: c’è il ritorno all’attività, fuori di casa in 400 mila

L’opzione della task force Colao di escludere gli over 60 dalla fase 2 al via dal 4 maggio, avrebbe ridotto del 9% la forza lavoro di manifattura, commercio, servizi, più ...

Emergenza coronavirus: gli aggiornamenti in diretta

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...

L’opzione della task force Colao di escludere gli over 60 dalla fase 2 al via dal 4 maggio, avrebbe ridotto del 9% la forza lavoro di manifattura, commercio, servizi, più ...Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...