Coronavirus, oltre 197.000 casi totali in Italia. Conte, ‘Scuole riaprono a settembre’. A Wuhan zero casi negli ospedali – DIRETTA (Di domenica 26 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.40 – Coronavirus in Lombardia, il bilancio Numeri positivi in Lombardia. Leggero incremento dei contagi (+920) mentre scendono i decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 56. 890 le persone risultate guarite. 16.10 – Coronavirus nel Lazio, il bilancio Trend stabile nel Lazio. Sono 85 i casi registrati nelle ultime 24 ore. 48 solo a Roma, 78 in tutta la provincia capitolina. 16.00 – A Wuhan zero casi in ospedale Buone notizie dalla Cina. Zero casi negli ospedali di Wuhan con la cittadina orientale che inizia a vedere la fine di questa emergenza. 14.40 – Allentate misure restrittive in FVG Il governatore del ... Leggi su newsmondo Coronavirus : in Campania altri 4 morti ma 39 guariti. 32 positivi. Oltre 67 mila i tamponi esaminati

