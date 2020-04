CORONAVIRUS, Nuovo Dpcm su fase 2. Tra poco conferenza stampa del premier Conte. Le anticipazioni (Di domenica 26 aprile 2020) «Questa sera vorrei illustrare il Nuovo Dpcm sulla fase 2» della convivenza con il CORONAVIRUS. Così il premier Giuseppe Conte durante la riunione, ancora in corso, con gli enti locali. Ai sindaci, il presidente del Consiglio sta illustrando le nuove misure che scatteranno dal 4 maggio. La conferenza stampa di Palazzo Chigi è prevista, come di consueto. Dopo l'ultimo passaggio della cabina di regia con le Regioni prevista per le 19. Durante la riunione Conte ha preso tempo sull'uso dell'applicazione che potrebbe anche non partire dal 4 maggio. E comunque ha preferito glissare alle domande degli amministratori. Ai quali ha illustrato le misure che dovrà adottare l'Italia per uscire dal lockdown. VISITE AGLI AMICI E PARENTI Il governo va verso la riapertura il 4 maggio, del comparto manifatturiero di quello edile pubblico e privato e del ... Leggi su howtodofor Coronavirus - nuovo Dpcm fase 2 : Conte parla alle 20.20. Visite agli amici - take away - trasporti : le misure. Cambia ancora l'autocertificazione

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS Nuovo Coronavirus, nuovo Dpcm fase 2: Conte parla alle 20.20. Visite agli amici, take away, trasporti: le misure. Cambia ancora l'autocertificazione Il Messaggero Salute Coronavirus, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani: «Troppa sanità privata in Lombardia, il Lazio ha tenuto»

Ma sono impressioni a distanza». Aumentano i pazienti di Covid-19 che non necessitano di essere ricoverati in ospedale. «Ne usciremo solo se si stabilirà un nuovo patto con i medici di medicina ...

Come la tecnologia in casa ci aiuta a sopportare l’isolamento per il coronavirus

