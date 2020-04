Coronavirus | nuovo Dpcm fase 2 | Conte parla alle 20 20 Visite agli amici | take away

mitgov : #Coronavirus, la Ministra @paola_demicheli ha siglato, insieme alla Ministra @CatalfoNunzia, alle associazioni di c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: altri 813 morti in ospedali della Gran Bretagna, superati 20.000 Nuovo boom d'incremento rispetto a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arriva il nuovo trikini: il bikini con la mascherina coordinata #coronavirusitalia… - zazoomblog : Coronavirus Conte ai sindaci: stasera nuovo Dpcm su fase 2 - #Coronavirus #Conte #sindaci: #stasera - ilfaroonline : Coronavirus, in provincia di Latina un solo nuovo caso positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Sky Tg24

Nel frattempo, in attesa della nuova fase, lo psichiatra Piero Sangiorgio lancia l’allarme: “La fase 2 amplificherà stress e ansie“. Il virus, infatti, ha giocato anche sulla mente e sul fisico degli ...In sostanza, secondo questa versione, i 60 residenti di «Les Parcs» si prestano a fare da cavie per un nuovo tipo di test sierologico sul Covid-19. Come mai un laboratorio farmaceutico va fino a Saint ...