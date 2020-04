Coronavirus nel mondo – A Wuhan zero casi negli ospedali 413 vittime nel Regno Unito | è

Leggi su open.online

(Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSalgono a oltre 200 mila i morti pernele quasi 3 milioni i contagiati, secondo l’ultima stima della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dalla pandemia con 939.249 milioni di positivi. Seguono Spagna e Italia. Cina EPA/ROMAN PILIPEY/ Una ragazza su un autobus a, Cina. Un numero che la città di, centro dell’epidemia cinese, non vedeva da mesi.come quello dei pazienti ricoverati per il. L’ultimo paziente in condizioni gravi è guarito venerdì 24 aprile. Da 12 giorni invece non ci sono nuovi decessi legati alin Cina. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, in tutta la provincia dell’Hubei, conprimo focolaio dell’epidemia, ci sono 12 persone attualmente ...