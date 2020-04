Coronavirus, Malta ha vinto la battaglia: “0 positivi, abbiamo trasformato tsunami in torrente”. E’ il Paese meno colpito d’Europa (Di domenica 26 aprile 2020) Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus a Malta nelle ultime 24 ore, per la prima volta dopo l’esplosione della pandemia di Covid-19. L’ha annunciato stamattina il Ministro della Sanità Chris Fearne, medico 57enne di Attard che ricopre l’incarico ministeriale da 4 anni e dal luglio 2017 è anche il vice premier di Malta. “Siamo stati in grado di trasformare uno tsunami in un torrente” ha detto Fearne, spiegando che il tasso di riproduzione della pandemia sull’arcipelago è vicinissimo a zero “grazie alle misure preventive che abbiamo assunto e che hanno dato i risultati sperati“. Nelle ultime 24 ore a Malta ci sono stati anche altri 33 guariti. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia a Malta si sono verificati appena 448 casi di persone contagiate e soltanto 4 morti, mentre i guariti sono 282. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Malta : “Riprenderemo i salvataggi quando la situazione sarà migliorata”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Malta L'Opinione delle Libertà L'Opinione Il Rotary dona attrezzature a due ospedali siciliani: S.Elia di Caltanissetta e San Marco di Catania

Coronavirus, il Rotary dona attrezzature a due ospedali di Catania e Caltanissetta

