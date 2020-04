Coronavirus, l’allergia di Carlo Bonomi per le lentezze dello Stato. Il sistema di elezione a presidente di Confindustria invece? (Di domenica 26 aprile 2020) “Vi presento Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria”, ha detto Lucia Annunziata nel suo programma domenicale (Mezz’ora in più). Bonomi ha parlato dell’impresa, delle difficoltà di questo tempo brutto (“economia di guerra”), delle aspirazioni degli imprenditori a veder premiato il lavoro invece che il sussidio, il talento sulla mediocrità, la velocità piuttosto che le lentezze di Stato. Poi ha aggiunto: “Sarò presidente il 20 maggio prossimo”. Ora infatti è solo il presidente designato. Giusto, una cosa alla volta! L’elezione del presidente dev’essere votata dall’assemblea dei delegati a scrutino segreto ogni 4 anni e nel mese di maggio (articolo 11 primo comma dello statuto di Confindustria). Ma prima che votino loro, vota il Consiglio generale che sceglie (articolo 11 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’allergia di Carlo Bonomi per le lentezze dello Stato e l’amnesia sul contorto sistema elettorale di Confindustria (Di domenica 26 aprile 2020) “Vi presento, il nuovo presidente di Confindustria”, ha detto Lucia Annunziata nel suo programma domenicale (Mezz’ora in più).ha parlato dell’impresa, delle difficoltà di questo tempo brutto (“economia di guerra”), delle aspirazioni degli imprenditori a veder premiato il lavoro invece che il sussidio, il talento sulla mediocrità, la velocità piuttosto che ledi. Poi ha aggiunto: “Sarò presidente il 20 maggio prossimo”. Ora infatti è solo il presidente designato. Giusto, una cosa alla volta! L’elezione del presidente dev’essere votata dall’assemblea dei delegati a scrutino segreto ogni 4 anni e nel mese di maggio (articolo 11 primo commastatuto di Confindustria). Ma prima che votino loro, vota il Consiglio generale che sceglie (articolo 11 ...

