Coronavirus, la Toscana dà l’ok a riaprire le fabbriche tessili: “Ma solo per manutenzioni macchinari e la gestione dei magazzini” (Di domenica 26 aprile 2020) “Da Palazzo Chigi temporeggiano e allora andiamo da soli”. Suona più o meno così il ragionamento del governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi, che sabato ha firmato un’ordinanza senza aspettare il nuovo decreto del presidente del Consiglio per la Fase 2: dopo giorni di polemiche e pressioni sul governo, da lunedì le fabbriche del distretto tessile di Prato e Santa Croce sull’Arno, nel Pisano, riaprono seppur a metà. I lavoratori potranno solo occuparsi della manutenzione dei macchinari, della gestione della merce in magazzino e della conservazione di tessuti e scarti di lavorazione. Tutto, ovviamente, rispettando le norme di sicurezza. Per riaprire completamente le 2.800 fabbriche del settore tessile (il 30% del Pil toscano) però sarà necessario un decreto del governo che allenti le misure di lockdown delle scorse ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Toscana altri 138 casi; 107 guarigioni e 18 decessi

Coronavirus - in Toscana altri 138 casi; 107 guarigioni e 18 decessi

Toscana - coronavirus : ordinanza di Rossi dà il via libera al settore tessile di Prato (Di domenica 26 aprile 2020) “Da Palazzo Chigi temporeggiano e allora andiamo da soli”. Suona più o meno così il ragionamento del governatore della Regione, Enrico Rossi, che sabato ha firmato un’ordinanza senza aspettare il nuovo decreto del presidente del Consiglio per la Fase 2: dopo giorni di polemiche e pressioni sul governo, da lunedì ledel distretto tessile di Prato e Santa Croce sull’Arno, nel Pisano, riaprono seppur a metà. I lavoratori potrannooccuparsi della manutenzione dei macchinari, della gestione della merce in magazzino e della conservazione di tessuti e scarti di lavorazione. Tutto, ovviamente, rispettando le norme di sicurezza. Percompletamente le 2.800del settore tessile (il 30% del Pil toscano) però sarà necessario un decreto del governo che allenti le misure di lockdown delle scorse ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - regionetoscana : #Coronavirus, dati confortanti in #Toscana. In diminuzione nuovi casi positivi e ricoveri ospedalieri. L'epidemia s… - regionetoscana : #COVID?19 #COVID Isolato per la prima volta a Siena il virus SARS-Cov2. Un importante risultato scientifico raggiu… - AsPallRosignano : ??? The Family Red ?????? #aspallavolorosignano #palestrasorbetto #casa #coronavirus #volley #bravi#nonostantetutto… - infoiteconomia : Coronavirus e fase 2: Prestiti da 25.000 euro, in Toscana già 4.000 richieste -