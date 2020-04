Coronavirus, la foto delle bare in fila non è di Bergamo, ma di Lampedusa ed era il 2013 (Di domenica 26 aprile 2020) Purtroppo anche durante un’emergenza sanitaria mondiale i complottisti non si danno tregua. Con i social network è diventata quasi incontrollabile la circolazione delle immagini e delle opinioni, tanto da creare, alle volte, delle vere e proprie bufale. Bufale che dai cittadini possono essere prese per vere. Un esempio è quello della pubblicazione di una foto, in realtà risalente al 2013, di centinaia di bare in fila. foto che è stata collegata alla tragedia causata del Coronavirus a Bergamo. Questa fake news, purtroppo, ha creato un effetto a catena: è stata messa in dubbio la veridicità dei decessi da Covid-19, gridando a un complotto non ben chiaro per “controllare” il popolo italiano. Coronavirus, c’è chi sostiene che “le bare di Bergamo non erano vere” E’ vero: sui social è spopolata ... Leggi su urbanpost Coronavirus - la Spagna entra oggi nella “fase 2” : i bambini tornano a giocare in strada - “inizia nuova normalità” [FOTO]

Un esempio è quello della pubblicazione di una foto, in realtà risalente al 2013, di centinaia di bare in fila. Foto che è stata collegata alla tragedia causata del coronavirus a Bergamo. Questa fake ...

