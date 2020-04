Coronavirus | la fase 2 Conte annuncia il decreto della ripartenza ma insiste sulle

Leggi su open.online

(Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in diretta Ladue comincia a prendere forma con l’annuncio del nuovodel presidente del Consiglio Giuseppe, in vigore dal 4 maggio. Un graduale ritorno alla ripresa delle attività per gli italiani, accompagnato da una serie di riaperture e da allentamenti dopo le rigide misure imposte dal lockdown che l’Italia sta osservando da quasi due mesi per l’emergenza. «Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità: ora comincia ladi convivenza con il virus – ha detto il premier-. La curva del contagio potrà risalire, ma dobbiamo accettare il rischio. Sarà fondamentale il comportamento di ognuno di noi. Se vuoi bene all’Italia – ha precisato il premier rivolgendosi agli italiani – occorre rispettare le distanze di ...