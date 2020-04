Coronavirus, la città post pandemia: istruzioni per l’uso (Di domenica 26 aprile 2020) di Grazia Torre Anche se in cuor nostro tutti speriamo che questa pandemia si risolva in una “bolla di sapone” e che trovato il vaccino (si spera al più presto), si torni alla vita di prima, molti sono i segnali che ci fanno capire che però la vita di prima non era proprio tra le migliori che potessimo auspicarci. Il mare lungo la costa, un tempo melmoso ed oggi caraibico, l’aria tersa con visibilità che raggiunge lontananze mai immaginate, animali, anche delfini, che si affacciano indisturbati in città e fiori che spuntano, complici la primavera, rigogliosi da qualsiasi crepa di strada o di muro, sono tutti segnali di una natura che si sta riprendendo il suo spazio. D’altronde il proverbio “ in natura i buchi si riempiono” la dice lunga. E quindi, comunque vada, sarebbe cosa saggia ripensare ai nostri stili di vita ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Governo chiarisce : “Solo questi cittadini possono andare in spiaggia”

