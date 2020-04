Coronavirus, la Cei attacca il Governo: “Viola la libertà di culto” (Di domenica 26 aprile 2020) Scontro tra la Cei e il Governo dopo il nuovo dpcm. “I Vescovi italiani non possono accettare questa decisione”. ROMA – Scontro tra la Cei e il Governo dopo la conferenza stampa del premier Conte. Il presidente del Consiglio, annunciando il nuovo decreto, ha confermato la chiusura delle Chiese almeno fino al 18 maggio. Apertura solo per i funerali con un massimo di 15 persone che dovranno indossare la mascherina. Il no da parte del Governo non è stato accettato dalla Conferenza Episcopale che ha parlato di “violazione della libertà di culto“. Possibile nei prossimi giorni un confronto tra la Cei e il Governo per provare una riapertura anticipata ma il parere del comitato tecnico-scientifico continua ad essere negativo. La Cei contro il Governo sulla chiusura delle chiese La chiusura delle chiese non è condivisa dalla Cei che ... Leggi su newsmondo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : polemica Cei-Conte - si viola libertà culto

