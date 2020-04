Coronavirus La bufala Whatsapp del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e il virus

Leggi su open.online

(Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Sintesi – Circola un messaggioin inglese dove si ritiene che ilabbia lavorato per 4 anni nel laboratorio di Wuhan e che il nuovosia stato creato artificialmente. Non ha mai lavorato a Wuhan e non ha mai rilasciato queste dichiarazioni. L’origine del falso potrebbe essere un account fake su Twitter. Circola sui social, in particolare, un testo in lingua inglese dove si parla di un professore, tale «Dr», che sostiene la teoria dell’origine non naturale del nuovoSars-cov-2. Non solo, secondo il testo diffuso si ritiene che l’uomo abbia lavorato per 4 anni presso il laboratorio cinese di Wuhan e che abbia cercato di ...