Coronavirus, Kean fa festa, Everton sgomento “Inaccettabile” (Di domenica 26 aprile 2020) LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una ‘bravata’ che potrebbe costargli caro. Moise Kean, il 20enne attaccante italiano dell’Everton, e’ stato fortemente criticato dal suo club per aver organizzato una festa con numerosi ospiti e non certo in linea con i principi del distanziamento sociale dovuti all’emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19. Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, la punta nata a Vercelli da genitori ivoriani avrebbe inviato alcuni video dei suoi festeggiamenti a un gruppo privato sul social network Snapchat. “L’Everton e’ sgomento nell’apprendere che uno dei suoi giocatori e’ coinvolto in un tale incidente e ha ignorato le indicazioni del governo durante la crisi dovuta al Coronavirus”, hanno scritto i Toffees in una dichiarazione”. Il club di Liverpool, allenato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - oltre 197.000 casi totali in Italia. Conte : “Inizia la fase 2”. Kean viola la quarantena – DIRETTA

