Coronavirus, “in Spagna oltre 15mila morti nelle case di riposo”. E scattano le inchieste. Il sindacato: “C’è stata assenza di protezioni” (Di domenica 26 aprile 2020) Le residenze per anziani in Spagna sono stati veri e propri focolai del contagio, ma vista la mancanza di test effettuati a tappeto nelle 5.457 strutture presenti in Spagna finora è stato impossibile confermare il numero di vittime che il Coronavirus ha fatto. Stando ai numeri che sono stati ufficializzati dalle singole Comunità Autonome, secondo la RTVE, la Corporazione di Radio e Televisione Spagnola, le vittime sono più di 15mila. La maggior parte dei decessi si è registrato nelle comunità di Madrid, della Catalogna, della Castiglia e León e di Castiglia-La Mancha. Si tratterebbe quindi del 68% del totale delle vittime del Coronavirus comunicato dal ministero della Sanità. Il governo ancora non ha ufficializzato i dati “globali” e quelli che circolano sono quelli che vengono raccolti di residenza in residenza, contando sia ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “In Lombardia dati incoraggianti”

